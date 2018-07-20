В Челябинской области ищут пропавшего подростка, страдающего ДЦП

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы, спасатели, волонтеры в Челябинской области разыскивают 14-летнего подростка, страдающего ДЦП, который потерялся во время прогулки в своем поселке, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Как сообщает местное агентство новостей Chelyabinsk.ru, мальчик потерялся 18 июля во время прогулки в поселке Туктумбаево.

По данным СУСК, 20 июля в Сосновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области поступил материал о том, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), уточняет следствие.

В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск мальчика. На место выехал и исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Челябинской области Степан Шульга, добавляет следствие.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову и министру общественной безопасности Евгению Савченко подключить все возможные ресурсы для организации поиска пропавшего подростка, страдающего ДЦП… По поручению губернатора сегодня на поиски ребенка поднят "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области", — говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным пресс-службы, в поиске принимают участие 8 спасателей, в том числе используются два автомобиля УАЗ и два квадроцикла, а также 4 общественника "Росспаса" с тремя обученными собаками.