В Пулково обнаружили два минных взрывателя, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Два минных взрывателя обнаружены в одном из почтовых отправлений в петербургском аэропорту Пулково, сообщил РИА Новости в пятницу источник в воздушной гавани.

"Вчера в почтовом отправлении, которое отправлялось из Санкт-Петербурга, при досмотре были обнаружены два минных взрывателя. Опасные предметы были вывезены взрывотехниками", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости запросило подтверждение информации в управлении на транспорте МВД по СЗФО. Пресс-служба воздушной гавани от комментариев воздержалась.