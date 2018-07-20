На западе Москвы под машиной нашли мигающий предмет, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Взрывотехники проверяют мигающий бесхозный предмет под автомобилем Volkswagen на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент специалисты проверяют мигающий бесхозный предмет под автомобилем, он представляет собой подобие фонарика", — пояснил источник.

По его словам, речь скорее всего идет о неудачной шутке. Проверка проводится в районе 2-ого Мосфильмовского переулка. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.