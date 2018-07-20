В Североуральске устранили аварию, вызвавшую проблемы с водоснабжением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. В Североуральске полностью локализован провал русла реки Калья, из-за которого в городе произошли проблемы со снабжением питьевой водой, сообщает в пятницу городская администрация.

"Аварийная ситуация полностью локализована, работы завершены в 19.00 (17.00 мск) 19 июля. В настоящее время производится промывка системы водоснабжения. В течение суток будет произведено гиперхлорирование системы водоснабжения, после чего будут взяты пробы на соответствие нормам", – говорится в сообщении мэрии Североуральска.

Отмечается, что показатель цветности воды на утро 20 июля составляет 18,9 при норме 20, мутность воды – 14,62 при норме – 1,5. В течение пятницы, как и двумя днями ранее, местным жителям в семи точках города будет выдаваться питьевая вода в бутылках и из автоцистерны.

По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор, качество питьевой воды ухудшилось. По данному факту региональная прокуратура и СУСК начали проверку.