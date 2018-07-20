В Татарстане рассказали подробности про подростков, избивших мужчину

КАЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости. Подростки, избившие в Набережных Челнах мужчину, который затем скончался, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоят, в момент драки они были трезвы, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Набережным Челнам Римму Искандрову.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе Набережных Челнов обнаружено тело 49-летнего местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди. По предварительным данным, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили мужчину. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Согласно предварительным результатам исследования, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

"Никто из них не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе их характеризуют удовлетворительно. Воспитываются в семьях, не все в полных. Нами были произведены обследования на предмет употребления ими пива, спиртных напитков и других одурманивающих веществ. Все подростки были в состоянии трезвости. Документально подтвержденные исследования имеются", — цитирует пресс-служба слова Искандровой на брифинге в мэрии.

Искандрова также отметила, что все шестеро подростков 2002-2005 годов рождения после инцидента были доставлены в полицию, никто из них не скрылся. Все они дали подробные объяснения по факту случившегося. По её информации, все подростки являются учащимися школ.

Как сообщил заместитель руководителя Набережночелнинского межрайонного отдела СУСК РФ по Татарстану Ильдар Шакиров, в настоящее время устанавливаются причины и мотивы произошедшего, по материалам проверки выдвинуто несколько версий случившегося, которые отрабатываются. "Причина смерти будет установлена в результате проведения лабораторных исследований. Предварительно, по версии эксперта, причиной смерти мог стать инфаркт миокарда. При этом следствием отрабатывается версия о болезненном состоянии потерпевшего, который имел заболевания гипертонического характера и на тот день находился на больничном", — сказал он.

По информации Шакирова, эксперт установил у потерпевшего телесные повреждения в виде ссадин на руках, но они не причинили какой-либо вред здоровью. Представитель следствия подчеркнул, что после заключения экспертизы будут даны развернутый ответ о причинах смерти потерпевшего и юридическая оценка действиям каждого лица.