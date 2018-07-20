В Татарстане рассказали подробности про подростков, избивших мужчину

КАЗАНЬ, 20 июл — РИА Новости. Подростки, избившие в Набережных Челнах мужчину, который затем скончался, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоят, в момент драки они были трезвы, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Набережным Челнам Римму Искандрову.
"Никто из них не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе их характеризуют удовлетворительно. Воспитываются в семьях, не все в полных. Нами были произведены обследования на предмет употребления ими пива, спиртных напитков и других одурманивающих веществ. Все подростки были в состоянии трезвости. Документально подтвержденные исследования имеются", — цитирует пресс-служба слова Искандровой на брифинге в мэрии.
Искандрова также отметила, что все шестеро подростков 2002-2005 годов рождения после инцидента были доставлены в полицию, никто из них не скрылся. Все они дали подробные объяснения по факту случившегося. По её информации, все подростки являются учащимися школ.
По информации Шакирова, эксперт установил у потерпевшего телесные повреждения в виде ссадин на руках, но они не причинили какой-либо вред здоровью. Представитель следствия подчеркнул, что после заключения экспертизы будут даны развернутый ответ о причинах смерти потерпевшего и юридическая оценка действиям каждого лица.