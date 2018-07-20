Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье выросло до 12

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Двенадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что на въезде в Минеральные Воды на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали десять человек, в том числе трое детей.

"Произошло столкновение рейсового микроавтобуса Mercedes, который следовал по маршруту Москва – Баку, и двух легковых автомобилей – Ford и "Лада". В результате пострадали 11 человек, находившихся в микроавтобусе, в том числе трое детей, и водитель Ford", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в больницы Пятигорска и Минеральных Вод.