На Камчатке арестовали обвиняемого в махинациях на 13 млн рублей главу села

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Главу Паратунского сельского поселения на Камчатке, обвиняемого в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету в 13 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщает региональное СУСК РФ в пятницу.

Ранее следователи сообщали о том, что главу села подозревают в превышении полномочий. По версии СУСК, в 2013 году он подписал акты по муниципальным контрактам по обустройству нового водозабора села Паратунка и поселка Термальный, зная, что работы не выполнены. Ущерб бюджету превысил 13 миллионов рублей. На момент возбуждения уголовного дела муниципальный контракт не исполнен, деньги в бюджет не вернули.

"Двадцатого июля по ходатайству следователя Елизовским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение.