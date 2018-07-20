Площадь пожаров в красноярской тайге за сутки выросла на 100 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в тайге Красноярского края за сутки увеличилась с 563 до более 664 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

"На 9.00 20 июля в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 40 лесных пожаров. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Березовском, Большемуртинском районах. Общая площадь возгораний – 6348 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет … В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действуют 190 пожаров на площади 657,9 тысячи гектаров. Все очаги возгораний контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в крае на утро четверга горят 563 тысячи гектаров тайги. В ведомстве сообщили, что за сутки в крае потушены 12,4 тысячи гектаров леса. На тушении сейчас работают более 790 человек и 51 единица техники.

В заповеднике "Тунгусский" на севере края продолжается увеличение площади пожара — за сутки пламя распространилось с 14,8 тысячи до 17,1 тысячи гектаров.