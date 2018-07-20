На Ставрополье десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Трое детей и семеро взрослых пострадали в пятницу при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На въезде в Минеральные Воды на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали десять человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших доставили в больницу для медицинского осмотра. Обстоятельства ДТП выясняются.