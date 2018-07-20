В Приморье ураган повредил крыши домов и обесточил село

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Ураган прошел в пятницу в Дальнереченском районе Приморского края и повредил крыши нескольких домов в селе Ракитное, а также линии электропередачи, сообщает администрация края.

"В результате урагана, который прошел утром в пятницу, 20 июля, в Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное. Объекты социальной инфраструктуры не повреждены", — говорится в сообщении.

Кроме того, поваленные деревья повредили два километра линии электропередачи. По словам главы Ракитненского сельского поселения Олега Кириллова, энергоснабжение половины села уже восстановлено, полностью завершить работы планируется к вечеру пятницы. Связь в селе также восстановлена.

В Ракитном работает муниципальная комиссия по оценке ущерба. Власти края поручили руководству района максимально быстро решить вопрос с восстановлением домов. Директору краевого департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой поручено рассмотреть возможность оказания помощи жителям пострадавших домов.