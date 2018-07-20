В Приморье ураган повредил крыши домов и обесточил село

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Ураган прошел в пятницу в Дальнереченском районе Приморского края и повредил крыши нескольких домов в селе Ракитное, а также линии электропередачи, сообщает администрация края.
Кроме того, поваленные деревья повредили два километра линии электропередачи. По словам главы Ракитненского сельского поселения Олега Кириллова, энергоснабжение половины села уже восстановлено, полностью завершить работы планируется к вечеру пятницы. Связь в селе также восстановлена.
В Ракитном работает муниципальная комиссия по оценке ущерба. Власти края поручили руководству района максимально быстро решить вопрос с восстановлением домов. Директору краевого департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой поручено рассмотреть возможность оказания помощи жителям пострадавших домов.