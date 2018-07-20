В Саратовской области легковушка врезалась в дерево

САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в дерево в городе Энгельс Саратовской области, в результате ДТП погибли два человека, сообщил в пятницу РИА Новости сотрудник центра медицины катастроф региона.

По предварительным данным, авария произошла около пяти утра 20 июля в районе дома на улице Петровской. Двигавшийся на скорости легковой автомобиль врезался в дерево.

"В результате ДТП погибли два человека – мужчина и женщина", — сказал собеседник агентства.

По информации интернет-газеты "Четвертая Власть", в дерево врезался автомобиль Mercedes, водитель которого пытался уйти от погони ГИБДД, однако не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в бордюр. От удара легковушка опрокинулась и крышей протаранила дерево.