Генерал Дрыманов в июне "перебрался" в двухэтажный особняк в Волгограде

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы, где прошло рассмотрение ходатайства следствия об его аресте. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца. Архивное фото

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы, где прошло рассмотрение ходатайства следствия об его аресте. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца. Архивное фото

ВОЛГОГРАД, 20 июл — РИА Новости. Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов, арестованный по подозрению в получении взяток, этим летом зарегистрировался по месту жительства в особняке в престижном районе Волгограда.

"Дрыманов зарегистрирован в частном секторе Дзержинского района Волгограда", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что генерал Дрыманов в начале июля подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Для этого, по данным палаты, необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Дрыманов зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года.

Корреспондент РИА Новости побывал по адресу регистрации Дрыманова. Дом, в котором зарегистрирован бывший руководитель московского главка СК, находится в частном секторе Дзержинского района. На улице много особняков и дорогих иномарок. Коттедж, в котором прописан Дрыманов, двухэтажный с высоким кирпичным забором, перед воротами ухоженный газон.

В самом доме и в коттедже по соседству дверь корреспонденту РИА Новости никто не открыл.

"Я не знаю, кто там живет, ни с кем не общаюсь", — сообщила женщина, живущая в доме напротив.

По данным сервисов по продаже недвижимости в Волгограде, цены на двухэтажные дома в Дзержинском районе площадью от 250 квадратных метров начинаются от 4 миллионов рублей, причем это стоимость недостроенного жилья или без отделки и с небольшим участком земли. Готовые дома с хорошим ремонтом стоят уже от 6-7 миллионов рублей.

Пожилой мужчина, который проходил мимо особняка, тоже не смог сказать, что за люди тут проживают.

Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.

Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.

По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.