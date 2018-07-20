ВОЛГОГРАД, 20 июл — РИА Новости. Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов, арестованный по подозрению в получении взяток, этим летом зарегистрировался по месту жительства в особняке в престижном районе Волгограда.
Ранее сообщалось, что генерал Дрыманов в начале июля подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Для этого, по данным палаты, необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Дрыманов зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года.
Корреспондент РИА Новости побывал по адресу регистрации Дрыманова. Дом, в котором зарегистрирован бывший руководитель московского главка СК, находится в частном секторе Дзержинского района. На улице много особняков и дорогих иномарок. Коттедж, в котором прописан Дрыманов, двухэтажный с высоким кирпичным забором, перед воротами ухоженный газон.
В самом доме и в коттедже по соседству дверь корреспонденту РИА Новости никто не открыл.
"Я не знаю, кто там живет, ни с кем не общаюсь", — сообщила женщина, живущая в доме напротив.
Пожилой мужчина, который проходил мимо особняка, тоже не смог сказать, что за люди тут проживают.
Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.
По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.