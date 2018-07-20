ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинской области по факту хищения бюджетных средств, губернатор области подтвердил, что в курсе следственных действий в отношении первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева, но воздержался от оценочных суждений.
"Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств, проводятся необходимые следственные действия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону, не уточнив фигуранта дела.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в курсе действий, "которые проводятся в настоящее время силовыми структурами в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева". По словам губернатора, он сожалеет о произошедшем.
"Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека", — сказал Дубровский.
В любом случае, в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, отметил Дубровский.
Федечкин напомнил, что Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке саммитов ШОС и БРИКС.
В пресс-службе ГУМВД России, в следственном управлении СКР по региону в настоящее время не прокомментировали данную информацию.-0-