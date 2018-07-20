ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинской области по факту хищения бюджетных средств, губернатор области подтвердил, что в курсе следственных действий в отношении первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева, но воздержался от оценочных суждений.

Как сообщило местное агентство новостей Chelyabimsk.ru, вечером 19 июля заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева задержали силовики. По данным СМИ, речь идет о возможной пропажи средств, выделенных на проведение российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в ноябре 2017 года.

"Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств, проводятся необходимые следственные действия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону, не уточнив фигуранта дела.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в курсе действий, "которые проводятся в настоящее время силовыми структурами в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева". По словам губернатора, он сожалеет о произошедшем.

"Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека", — сказал Дубровский.

Он высказал уверенность, что правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, "мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие".

В любом случае, в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, отметил Дубровский.

Федечкин напомнил, что Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке саммитов ШОС и БРИКС.

В пресс-службе ГУМВД России, в следственном управлении СКР по региону в настоящее время не прокомментировали данную информацию.-0-