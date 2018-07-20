Генерал Дрыманов "переехал" в Волгоград, чтобы стать адвокатом

МОСКВА, 20 июля — РИА Новости. Экс-начальник московского главка СКР Александр Дрыманов, арестованный по подозрению в получении взяток, зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Александр Дрыманов зарегистрирован по месту жительства с 4 июня 2018 года", — рассказал собеседник агентства.
Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.
Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.
По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.