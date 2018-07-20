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Происшествия

Ход конем. Как международный гроссмейстер стал лидером крупной ОПГ

(обновлено: 08:09 20.07.2018)
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© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииЮрий Шорчев (слева)Юрий Шорчев (слева)
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Верховный суд Республики Мордовия приговорил к 24,5 года колонии строгого режима шахматиста Юрия Шорчева — главаря крупной преступной группировки, на счету которой заказные убийства и вымогательства. В уголовном деле более 30 эпизодов, десятки потерпевших и свыше 100 миллионов рублей причиненного ущерба. В начале нулевых Шорчев обложил данью почти всех бизнесменов региона и завязал контакты с местными властями. О том, как заигравшемуся гроссмейстеру поставили шах и мат, — в материале РИА Новости.

Операция "Вулкан"

На рассвете 3 апреля 2009-го к дому успешного саранского бизнесмена Юрия Шорчева подъехала усиленная спецназом следственно-оперативная группа. Охрана не успела оказать сопротивления, и, оказавшись внутри, силовики сразу приступили к обыску. Однако хозяина коттеджа нигде не было.

© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииСледственные действия
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии
Следственные действия

Группа захвата уже собиралась уходить, когда один из бойцов обратил внимание на небольшое углубление в полу. Присмотревшись, оперативники обнаружили хорошо замаскированный вход в подвал. Через считаные секунды на руках Шорчева защелкнулись наручники. Еще около десяти человек в тот день задержали в разных концах города.

Операция по ликвидации самого крупного в Мордовии преступного сообщества "Химмаш" планировалась несколько месяцев. А провести ее пришлось раньше намеченного срока.

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© Фото : Interpol
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"Шорчев и его ближайшие подельники купили билеты в Европу — улететь должны были пятого апреля, — объясняет РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Мордовия подполковник юстиции Сергей Мякушин. — Не исключено, что они знали о готовящихся арестах и возвращаться из-за границы не собирались".

Двойная жизнь

Шорчева задержали по подозрению в убийстве. Вскоре в уголовном деле появилось еще более 30 эпизодов: вымогательства, бандитизм, незаконный оборот оружия, серия заказных убийств и покушений. Арест Шорчева вызвал волну возмущения у многих спортсменов, бизнесменов и политиков. В городе его знали как преуспевающего коммерсанта и выдающегося шахматиста. Однако, по мнению силовиков, за ширмой законопослушного гражданина скрывался хладнокровный и расчетливый лидер кровавой ОПГ по кличке Шахматист. 

© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииОПГ "Химмаш" (слева &mdash; Юрий Шорчев)
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии
ОПГ "Химмаш" (слева — Юрий Шорчев)

Эта преступная группировка, как и большинство других, начинала в лихие девяностые. В те годы ее еще называли "борисовские" — по фамилии лидера Андрея Борисова. Молодые спортсмены, в основном жители микрорайона Химмаш, обложили данью местных предпринимателей и быстро заняли лидирующее положение в городском криминальном подполье. Благодаря расчетливости и острому уму шахматист Шорчев быстро стал правой рукой Борисова, а затем возглавил бригаду киллеров.

"Его первая жертва — лидер конкурирующей группировки Рафаэль Сюбаев. После успешного выполнения заказа Борисов передал подчиненному ряд крупных объектов: рынков и торговых комплексов, — продолжает следователь. — Однако Юрию этого оказалось мало, и он решил в одиночку завладеть всем бизнесом. Для этого надо было избавиться от шефа".

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© Фото : ИА "Прайм Крайм"
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Осенью 2003-го Шорчев рассказал сообщнику Сергею Ковалеву, что главарь вступил в какую-то секту и теперь деньги, предназначенные для братвы, уходят налево. Подельники обманом заманили Борисова в другой город и застрелили. Остальным участникам группировки сообщили, что он надолго уехал за границу. Тело закопали в лесу. Останки Борисова нашли лишь через шесть лет.

Кровавая партия 

Под руководством Шахматиста "химмашевцы" подмяли под себя практически всех бизнесменов города. Если кто-то отказывался платить — угрожали. Например, бандиты могли подловить ребенка несговорчивого коммерсанта на пути из школы и "намекнуть", что его папа должен крупную сумму. Устрашение действовало безотказно.

От конкурентов Шорчев тоже избавлялся умело — не вступал в открытое противостояние, а стравливал их между собой. "Химмашевские" киллеры расправлялись с оппонентами, выставляя дело так, будто убийство совершила другая группировка.   

© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииАрсенал ОПГ "Химмаш"
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии
Арсенал ОПГ "Химмаш"

Шахматист не знал жалости и к подчиненным. В 2002-м он решил ликвидировать одного из своих помощников Валерия Арюткина, замеченного в связях с ОПГ "Юго-Западная". Первая попытка провалилась — киллерам помешал начальник УБОПа, случайно оказавшийся рядом с местом преступления. Спустя пару месяцев Арюткина все-таки застрелили.

"Умение наперед просчитывать ходы соперника очень пригодились Шорчеву в его преступной деятельности. В группировке, которая насчитывала более ста человек и делилась на несколько бригад, он выстроил четкую иерархию, — отмечает Сергей Мякушин. — Чтобы избежать проблем с законом, "деловые" вопросы никогда не обсуждались по телефону, а только лишь при личных встречах".

Постепенно влияние банды распространилось и на другие регионы. Лидер запустил многочисленные бизнес-проекты в Саранске, Самаре, Сочи и даже Лондоне. Члены группировки поддерживали хорошие отношения с представителями местной власти, а некоторые стали адвокатами и получили статус спецсубъекта.

© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииЧлены ОПГ "Химмаш" и депутат Госсобрания Республики Мордовия Хайров (третий слева)
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии
Члены ОПГ "Химмаш" и депутат Госсобрания Республики Мордовия Хайров (третий слева)

Эндшпиль

Выйти на след хорошо законспирированной группировки оперативникам, как ни странно, помог один из ее участников. Он случайно проговорился приятелям, что помогал избавляться от тела бывшего лидера "Химмаша" Андрея Борисова. Это дошло до полиции. Оперативникам удалось установить точное место захоронения и обстоятельства убийства экс-главаря группировки. В процессе расследования вскрылись и другие эпизоды.

Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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В итоге за решеткой оказались девять человек. "По имеющимся у нас данным, это была последняя ОПГ, действовавшая в регионе. Бандиты думали, что обо всем со всеми договорились и наказания за прошлые дела удастся избежать, — рассказывает следователь. — Что касается Шорчева, то это человек далеко не глупый, очень расчетливый и злопамятный. Он не прощал публичных обид и оскорблений. Как-то раз в бане кто-то сострил на тему шахмат, в шутку назвав Юрия ботаником. Все посмеялись, а Шорчев приказал киллерам застрелить юмориста".

Ни по одному из эпизодов Шахматист так и не признал вины. Его адвокаты всячески пытались затянуть дело, обжалуя каждое решение следствия. Но доказательной базы хватило, и спустя почти десять лет после массовых арестов в истории мощной ОПГ поставили точку. "Самым сложным было убедить потерпевших дать показания, — резюмирует Мякушин. — Люди боялись, нам даже пришлось засекретить многих свидетелей и взять их под охрану".

© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике МордовииОружие, изъятое у членов группировки
© Фото из материалов уголовного дела, предоставлено СУ СКР по Республике Мордовии
Оружие, изъятое у членов группировки
Верховный суд Республики Мордовия приговорил Шорчева к 24,5 года колонии строгого режима, хотя прокурор запрашивал пожизненный срок. Его подельники получили от 5,5 до 21 года.

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