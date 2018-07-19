В Екатеринбурге эвакуировали гостей аквапарка из-за короткого замыкания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Около 500 человек вечером в четверг эвакуированы из аквапарка в Екатеринбурге из-за короткого замыкания электросветильника, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня вечером из аквапарка на улице Щербакова в Екатеринбурге были эвакуированы около 500 посетителей. На первом этаже в холле произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре", — говорится в сообщении.

Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей и с помощью огнетушителя предприняли меры, чтобы светильник не загорелся. Пострадавших в результате происшествия нет.

К месту происшествия были стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, их применение не потребовалось. Пожарные провели обследование всех помещений аквапарка, уточняет ведомство.

Другие новости региона читайте здесь >>