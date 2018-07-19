В Екатеринбурге эвакуировали гостей аквапарка из-за короткого замыкания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Около 500 человек вечером в четверг эвакуированы из аквапарка в Екатеринбурге из-за короткого замыкания электросветильника, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сотрудники охраны аквапарка оперативно организовали эвакуацию посетителей и с помощью огнетушителя предприняли меры, чтобы светильник не загорелся. Пострадавших в результате происшествия нет.
К месту происшествия были стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений Екатеринбурга, их применение не потребовалось. Пожарные провели обследование всех помещений аквапарка, уточняет ведомство.