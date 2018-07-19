В Чечне назначили слушание по "делу Титиева" на 26 июля

ШАЛИ (Чеченская Республика), 19 июл — РИА Новости. Шалинский городской суд в Чечне в четверг объявил перерыв до 26 июля в рассмотрении дела главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Шалинский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Титиева. Накануне суд объявил перерыв на сутки — до 19 июля 11.00 мск — в рассмотрении дела из-за отсутствия на процессе одного из адвокатов Ильи Новикова, который находился в Москве по делу подзащитного. Однако Новиков в зале суда снова отсутствовал и суд решил продолжить заседание.

"Объявить перерыв до 26 июля 2018 года 10.00", — объявила судья Мадина Зайнетдинова. В ходе заседания в четверг суд заслушивал свидетелей обвинения.

Ранее адвокаты правозащитника подали ходатайство в Верховный суд Чечни об изменении территориальной подсудности. Верховный суд 5 июля в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела Титиева отказал. Защита обжаловала данное решение в Верховный суд России.

Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Как ранее сообщал правозащитный центр "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские.

Последнее постановление об отказе было вынесено 25 апреля следователем управления СК РФ по Чечне. Адвокат Титиева Петр Заикин 17 мая обратился в суд с жалобой на это постановление.

Старопромысловский районный суд Грозного 24 мая отклонил жалобу защиты Оюба Титиева на отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских. Верховный суд Чечни, в свою очередь, 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских, оставив его без изменения.