Жительница Татарстана зарубила мужа, распилила болгаркой и закопала

КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве жительнице Татарстана, которая ударила топором спавшего бывшего мужа, а затем расчленила тело топором и болгаркой, сообщает региональное управление СК.

"Следственными органами 32-летней Ольге Стерлядевой предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в ночь на 7 июня в селе Старое Сляково Агрызского района обвиняемая подошла к спавшему 32-летнему бывшему супругу, дважды ударила его топором по шее, после чего сбросила тело в подпол и расчленила при помощи топора и болгарки, — говорится в сообщении.

По данным следствия, спустя несколько дней родители потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий Стерлядевой было предложено явиться в правоохранительные органы.

"В это время женщина находилась с ребенком на лечении в городе Набережные Челны. Она втайне приехала домой и перезахоронила останки бывшего мужа на территории домохозяйства. Но несмотря на это, они были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра придомовой территории", — уточняет ведомство.

Стерлядева написала явку с повинной и дала признательные показания. Суд арестовал ее.