СК сообщил о халатности при тушении лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по фактам халатности при ликвидации более 10 тысяч гектар лесных пожаров в Якутии, сообщает СК РФ.
Отмечается, что в начале июля на территории Намского и Горного районов Якутии произошли крупные лесные пожары. В Намском районе было повреждено 8,2 тысячи гектар леса, в Горном районе загорелось 11 гектар, позднее возгорание распространилось примерно на 6 тысяч.
Согласно данным ведомства, при тушении лесных пожаров в первые дни их появления допущены просчеты и недостатки в планировании, организации и привлечении необходимых сил и средств, что повлекло разрастание площадей возгорания до более крупных размеров, что повлекло возникновение чрезвычайной ситуации.
Как полагает следствие, было привлечено недостаточно сил и средств для тушения пожаров, локализации и ликвидации со стороны должностных лиц ГБУ "Авиалесоохрана", ГАУ "Якутлесресурс", ГКУ "Намское лесничество" и ГКУ "Горное лесничество", а также органов местного самоуправления.
"В настоящее время в рамках расследования уголовных дел проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", — добавляется в сообщении.