СК сообщил о халатности при тушении лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по фактам халатности при ликвидации более 10 тысяч гектар лесных пожаров в Якутии, сообщает СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждены два уголовных дела по фактам крупных лесных пожаров на территории двух районов республики по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале июля на территории Намского и Горного районов Якутии произошли крупные лесные пожары. В Намском районе было повреждено 8,2 тысячи гектар леса, в Горном районе загорелось 11 гектар, позднее возгорание распространилось примерно на 6 тысяч.

Согласно данным ведомства, при тушении лесных пожаров в первые дни их появления допущены просчеты и недостатки в планировании, организации и привлечении необходимых сил и средств, что повлекло разрастание площадей возгорания до более крупных размеров, что повлекло возникновение чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что лесному фонду Российской Федерации причинен крупный ущерб, затрачены большие силы и средства из государственного бюджета республики и муниципальных образований.

Как полагает следствие, было привлечено недостаточно сил и средств для тушения пожаров, локализации и ликвидации со стороны должностных лиц ГБУ "Авиалесоохрана", ГАУ "Якутлесресурс", ГКУ "Намское лесничество" и ГКУ "Горное лесничество", а также органов местного самоуправления.

"В настоящее время в рамках расследования уголовных дел проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", — добавляется в сообщении.