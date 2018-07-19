В Ельце "авторитет" устроил драку в кафе и избил мужчину в больнице

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Полиция расследует уголовное дело по факту драки в кафе города Елец Липецкой области и последующего избиения одного из ее участников, лежавшего на каталке в больнице, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Маслакова.
"Участники конфликта, имевшего место с 7 на 8 июля текущего года, сотрудниками полиции установлены, по данному факту, в соответствии с законом, проводятся необходимые мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 111 (УК РФ), часть вторая. Изучаются все обстоятельства дела, в том числе запись камер видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.
Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, полиция возбудила уголовное дело еще 8 июля, материалы переданы в следственную часть управления МВД по региону. По его словам, связано это может быть с тем, что один из подозреваемых находится в розыске.