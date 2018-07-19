В Ельце "авторитет" устроил драку в кафе и избил мужчину в больнице

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Полиция расследует уголовное дело по факту драки в кафе города Елец Липецкой области и последующего избиения одного из ее участников, лежавшего на каталке в больнице, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Маслакова.

Информация об инциденте в кафе и больнице Ельца появилась в 19 июля. На опубликованной в интернете видеозаписи видно сперва драку в кафе, а затем — как в больнице мужчина крепкого телосложения — как сообщается, "местный авторитет" Олег Чукардин, избивает лежащего на больничной каталке пациента, нанося ему удары по голове. Судя по записи, действие происходит в медицинском учреждении, сотрудники которого ничего не могут сделать с происходящим. Как сообщается, в городе Чукардина "боятся как огня".

"Участники конфликта, имевшего место с 7 на 8 июля текущего года, сотрудниками полиции установлены, по данному факту, в соответствии с законом, проводятся необходимые мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 111 (УК РФ), часть вторая. Изучаются все обстоятельства дела, в том числе запись камер видеонаблюдения", — сказала собеседница агентства.

Санкция части второй статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как пояснил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ, полиция возбудила уголовное дело еще 8 июля, материалы переданы в следственную часть управления МВД по региону. По его словам, связано это может быть с тем, что один из подозреваемых находится в розыске.

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