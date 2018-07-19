Пермский экс-депутат оспорит приговор по делу об избиении DJ Smash

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. Архивное фото

Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. Архивное фото

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев принял решение подавать апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Перми, признавшего его виновным в избиении DJ Smash, сообщил РИА Новости адвокат Телепнева Александр Чепкасов.

В среду Ленинский районный суд Перми приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, признав их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

"Будем писать апелляционную жалобу", — сказал Чепкасов.

Судебный процесс по уголовному делу об избиении в феврале DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе "Дом Культуры" начался 29 июня. В ходе прошедших заседаний свои версии произошедшего конфликта озвучили сам потерпевший, свидетели и обвиняемые. Суд счел полностью доказанной версию о том, что после отказа сделать повторное селфи Ванкевич уронил DJ Smash на пол, подоспевший к ним Телепнев нанес музыканту два удара, а затем нападавшего поддержал сам Ванкевич. Во время драки DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Суд приговорил Телепнева и Ванкевича к реальному сроку, как того и просило гособвинение. Однако требуемые 3,5 года были заменены 2 годами заключения для каждого из подсудимых.

Сразу после этого решения в секретариате регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, что в случае вступления приговора суда в законную силу Телепнев будет исключен из партии.