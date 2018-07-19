СК начал проверку после нарушения водоснабжения в Североуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов начали проверку в связи с нарушением штатного режима снабжения питьевой водой жителей Североуральска, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор, качество питьевой воды ухудшилось. Как сообщает мэрия города, показатель цветности воды на утро 19 июля составляла 24,2 при норме 1,5, мутность воды — 20,9 (норма — 20). Городская администрация в четверг сообщила, что водоснабжение в Североуральске планируется восстановить к 22 июля.

"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка тому, насколько своевременные, действенные и достаточные меры предпринимались ответственными должностными лицами для того, чтобы предупредить указанное происшествие", – говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве отметили, что следователи будут устанавливать, все ли необходимые меры были предприняты для того, чтобы минимизировать негативные последствия сложившейся ситуации для населения города.

В четверг, по данным областной прокуратуры, горожанам было выдано 2,4 тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды. Из шести цистерн, в том числе на городской площади, организована выдача разливной воды без ограничения по количеству.