В Астрахани начали проверку после смерти пенсионерки в гипермаркете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Следователи организовали проверку по информации СМИ из-за смерти пенсионерки в продуктовом гипермаркете в Астрахани после того, как ее уличили в краже колбасной нарезки, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Из сообщения СМИ следует, что 19 июля пенсионерка, находясь в продуктовом гипермаркете торгового центра, расположенного на площади Вокзальной Ленинского района Астрахани, пыталась вынести колбасную нарезку. Охранники гипермаркета остановили пенсионерку на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки содержимого сумки.
"После того как пожилая женщина достала из сумки колбасную нарезку, ей стало плохо, а спустя несколько минут она скончалась", — сказано в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.