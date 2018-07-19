Суд отказался освободить экс-сотрудника "Синергии", сбившего двух женщин

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. Архивное фото

Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле двух женщин в Москве, в том числе беременную — насмерть, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение суда об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — огласил решение судья.

По словам адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим". Потерпевшие настаивали на заключении под стражу. Сам Исаханов, выступая в суде, принес извинения родственникам погибшей, а также пострадавшей и заявил о намерении "помочь им материально". Его защита попросила отпустить его под залог в 1 миллион рублей.

Исаханов, который в четверг участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что "сильно переживает по поводу этой ужасной трагедии" и попросил судью избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Муж погибшей женщины, в свою очередь, попросил оставить обвиняемого под стражей. Он опасается, что на свободе тот сможет повлиять на ход следствия.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Исаханов арестован, ему грозит до пяти лет заключения по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.