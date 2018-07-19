Двое рабочих поймали у земли выпавшего из окна ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Двое жителей Ленинградской области спасли выпавшего из окна двухлетнего мальчика, поймав его у земли, сообщает региональное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем 17 июля двухлетний мальчик находился в гостях у своей бабушки в квартире в поселке Дзержинского Лужского района Ленинградской области, где выпал из окна.
"По недосмотру взрослого ребенок выпал из окна 4-го этажа, получив телесные повреждения в виде ушиба конечностей. На помощь ребенку подоспели двое мужчин, которые спасли мальчика, поймав его у земли. После осмотра медиками ребенок был отпущен домой в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.