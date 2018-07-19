Жительница Тулы царапала, била и кусала сына

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам жительницу Тулы, которая избивала, царапала и кусала своего маленького сына, сообщает в четверг прокуратура области.

В отношении 25-летней женщины расследовалось дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением". Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

"Осужденная, проявляя к малолетнему сыну жестокость, сознательно подвергала его систематическим избиениям, выражавшимся в нанесении единичных и многократных ударов ребенку по телу и голове руками, а также иным насильственным действиям в виде кусания его зубами за части тела, царапания, грубого хватания за лицо, шею, конечности", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, с 20 октября 2017 года до 29 марта 2018 года женщина бросала сына в квартире одного, не кормила его соответствующим возрасту питанием, а когда малыш получил травму во время купания, не обратилась за медпомощью.

"Суд назначил осужденной наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", — сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.