СК в Екатеринбурге проверяет данные о причинении вреда от операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области организовали проверку информации о причинении женщине вреда здоровью в клинике пластической хирургии в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.

Местные СМИ сообщили, что 40-летняя жительница Сургута обратилась в клинику пластической хирургии. По информации издания 66.ru, в результате трех операций по коррекции груди и ягодиц ей стало сложно передвигаться.

"По данному сообщению следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга… организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении СУСК.

В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сотрудников центра пластической хирургии. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, а также объема и качества оказанных ей услуг, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.