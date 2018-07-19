Обвиняемый в убийстве финалистки конкурса красоты хотел продать ее машину

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА Новости. Житель Магнитогорска Челябинской области, обвиняемый в убийстве 29-летней девушки, собирался разобрать ее автомобиль на запчасти и после продать, сообщило в четверг следственное управление СК по региону.

"По версии следствия, вечером 16 июля мужчина под предлогом покупки автомобиля заманил девушку в автосервис, денежных средств у мужчины не было, мужчина нанес девушке удар молотком в область головы, а впоследствии вывез ее тело в безлюдное место. Автомобиль он планировал разобрать на запчасти и продать", — говорится в сообщении.

В пресс-центре прокуратуры уточнили, что обвиняемый совершил "убийство девушки с целью хищения автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей".

Управление СК напоминает, что мужчине предъявлено обвинение по статьям об убийстве и разбое, в четверг он был арестован судом на срок 2 месяца.

Как ранее сообщало местное издание Chelyabinsk.ru , 16 июля вечером в Магнитогорске девушка поехала на своем автомобиле показать машину потенциальному покупателю и после этого пропала. Отмечалось, что она с мужем и ребенком жила в США, а в Россию приехала в гости к матери.

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