Прокуратура начала проверку ситуации с водой в Североуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Свердловской области начала проверку по факту обвала русла реки в Североуральске, из-за чего в городе возникли проблемы с питьевой водой, сообщила РИА Новости в четверг представитель надзорного ведомства.

По данным регионального главка МЧС, в понедельник в Североуральске произошел провал в канале реки Калья. В результате речная вода попала в водозабор, качество питьевой воды ухудшилось. Городская администрация в четверг сообщила, что водоснабжение в Североуральске планируется восстановить к 22 июля. Областные власти отмечают, что жители Североуральска будут обеспечены питьевой водой до полного восстановления водоснабжения.

"Прокуратура Североуральска проводит проверку соблюдения требований законодательства при обеспечении жителей города и близлежащих населенных пунктов коммунальными ресурсами надлежащего качества", — сказала представитель прокуратуры.

Прокуратура Свердловской области уточняет, что 16 июля около 15.00 по местному времени (13.00 мск) на реке Калья, протекающей на окраине поселка Калья в 12 километрах от Североуральска, образовался провал русла реки диаметром 10 метров. Данный провал находится в 300 метрах от насосной второго подъема северо-восточного дренажного узла, который используется в качестве источника питьевой воды Североуральским городским округом.

"Необходимо отметить, что вода в город и поселки подается в полном объеме. Специалистами Роспотребнадзора произведен отбор проб питьевой водопроводной воды на вирусологические, микробиологические и санитарно-эпидемиологические показатели", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что насосная второго подъема северо-восточного дренажного узла принадлежит АО "Севуралбокситруда". Предприятие ведет работы по устранению аварии строго по плану, планируется завершение работ до вечера текущего дня.

Прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования. Для этого из органов контроля, администрации муниципалитета, АО "Севуралбокситруда" истребована соответствующая информация.

В четверг в Североуральске людям было выдано 2,4 тысячи пятилитровых бутылок питьевой воды, отмечает прокуратура. Каждому жителю выдавалось по одной 5-литровой бутылке воды. Кроме того, есть шесть цистерн, в том числе на городской площади, где организована выдача разливной воды без ограничения по количеству.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет прокуратура.