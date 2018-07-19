В Забайкалье количество подтопленных домов сократилось в 17 раз

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Количество подтопленных жилых домов с начала паводка в Забайкалье сократилось в 17 раз, сейчас их 45, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Паводки в Забайкальском крае начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка из-за сильных дождей в течение трех ближайших дней. Общий ущерб от первой волны превысил 1 миллиард рублей.

"В Забайкальском крае в 17 раз уменьшилось количество домов, оказавшихся в зоне паводка. В настоящее время подтопленными остаются 45 жилых домов, в которых проживают 150 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на крупных реках, таких как Шилка, Ингода и Чита, начался устойчивый спад уровня воды, что позволяет проводить аварийно-восстановительные работы.

"Основные усилия спасателей и работников жилищно-коммунальной сферы направлены на откачку воды с придомовых территорий, просушку домов, а также сбор обломков и восстановление подворий. Особое внимание при этом уделяется пожилым и маломобильным людям", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели восстанавливают заборы и надворные постройки. Всего с начала ремонтных работ помощь оказана более чем 3800 гражданам, проведена откачка воды в 267 жилых домах и 170 придомовых территорий.