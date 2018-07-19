Житель Красноярского края во время ссоры с сожительницей пытался ее сжечь

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства ссоры между сожителями в Ирбейском районе Красноярского края, во время которой мужчина облил женщину бензином и поджог, сообщили в ГСУСК РФ по региону.

"По предварительной версии, подозреваемый пришел в дом, в котором проживал со своей 34-летней сожительницей, и стал выяснять с ней отношения. В ходе ссоры он облил женщину бензином и поджег. Женщина в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела госпитализирована в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления", — сообщили в СУСК.

В настоящее время мужчина задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).