В Кабардино-Балкарии отменили режим ЧС из-за разлива рек

НАЛЬЧИК, 19 июл — РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Кабардино-Балкарии с 5 июля в связи с опасностью разлива рек, отменен, сообщил врио начальника управления гражданской защиты ГО МЧС России по региону Махамат Анаев.

"Режим ЧС отменен. Все службы переведены в режим функционирования повышенной готовности", — сказал Анаев в четверг на пресс-конференции в Нальчике.

Ранее сообщалось, что 5 июля река Баксан размыла несколько участков федеральной автодороги Прохладный – Баксан – Азау в Эльбрусском районе, были разрушены четыре моста. В связи с опасностью разлива рек на территории всей Кабардино-Балкарии был введен режим ЧС.