Стали известны подробности гибели пенсионеров в Оренбуржье во время ливня

УФА, 19 июл – РИА Новости. Погибшие при сильном ливне пенсионеры в Оренбуржье в момент происшествия собирали ценные вещи, чтобы уехать и скрыться от непогоды, сообщили в СУСК РФ по области.

Вечером в среду в пяти районах Оренбургской области выпали сильные осадки. В Шарлыкском районе в селе Зеркло в жилом доме и гараже были обнаружены тела двух пенсионеров, по предварительным данным, они утонули из-за наводнения.

По данным следствия, погибли супруги — 78-летний мужчина и 76-летняя женщина. Доследственная проверка выяснила, что на территории Шарлыкского района выпала значительная норма осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Зеркалка. Поток воды был направлен через поля со стороны Александровского района под уклон в сторону села Зеркло.

"Улица Большак села Зеркло территориально расположена под уклоном относительно окружающей местности. Жилой дом, в котором обнаружены тела потерпевших, находится первым на улице по направлению движения воды. Когда началось движение воды, то в указанном доме находились его хозяева, женщина оставалась в доме и собирала ценные вещи и документы, мужчина пошел в гараж, чтобы завести автомобиль. В этот момент дом накрыло сильным потоком воды", — сообщили в следственном управлении.

В ходе осмотра места происшествия следователями СК установлено, что уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 метра. Следователи поясняют, что в рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ответственных служб и учреждений.

В пресс-службе МЧС по области РИА Новости сообщили, что прогноз о сильных ливнях был распространен в администрации районов и городов.