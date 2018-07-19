В Саратовской области восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

САМАРА/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и фуры на трассе в Саратовской области, сообщила в четверг РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона.

По предварительным данным, авария произошла в четверг на трассе в районе села Колотов Буерак Саратовской области. Микроавтобус, следовавший по маршруту Саратов – Красноармейск, столкнулся с грузовиком.

"Все пострадавшие – это пассажиры маршрутки. Всего в результате ДТП пострадали восемь человек. Трое от госпитализации отказались, еще пятеро были доставлены в больницы города Саратова", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, всего в микроавтобусе, следовавшего из Саратова в Красноармейск, находились восемь человек.

Обстоятельства ДТП выясняются.