На Урале полицейские пойдут под суд за подстрекательство чиновника к взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Четверо сотрудников полиции в Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в том, что они спровоцировали руководящего сотрудника одного из отделов департамента Росприроднадзора по УрФО на получение взятки, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

СУСК отмечает, что расследование уголовного дела в отношении четырех сотрудников полиции, ранее проходивших службу в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Свердловской области, завершено. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемые, преследуя цель заслужить расположение вышестоящего руководства, спровоцировали руководящего сотрудника одного из отделов департамента Росприроднадзора по УрФО на получение им взятки в размере 200 тысяч рублей за общее покровительство деятельности одной из коммерческих организаций.

Деньги были переданы 27 июня 2017 года, уточняет следствие. При выяснении обстоятельств получения взятки следователи СК установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершенная сотрудниками полиции с превышением ими своих должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, категорически запрещающего кого-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, отмечает СУСК. В результате сотрудники полиции сами стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых ранее сообщал, что по данному факту проводится служебная проверка. По словам Горелых, если сведения о совершенном преступлении подтвердятся в ходе расследования и судебного разбирательства, полицейских уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Также к самой строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения со службы будут привлечены и их непосредственные руководители, допустившие откровенные просчеты в воспитании личного состава, отмечал Горелых.