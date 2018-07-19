ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл — РИА новости. Челябинский облсуд оставил в силе приговор районного суда, которым за убийство новорожденного местная жительница, мать пятерых детей была осуждена к 2 годам колонии общего режима, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, женщина в ночь с 27 на 28 января в Троицке в хозпостройке во дворе дома своих знакомых, у которых временно проживала, самостоятельно родила доношенного мальчика, но, не желая его воспитывать, задушила. Приговором Троицкого городского суда местная жительница осуждена по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного) к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура поясняет, что осужденная и ее адвокат, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, обжаловали приговор в Челябинском областном суде. При этом просили учесть, что она является матерью пятерых несовершеннолетних детей.

"Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора, материалов дела, согласно которым все дети осужденной с декабря 2017 года находятся в казенных учреждениях на полном государственном обеспечении, оставил жалобы без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, уточняет прокуратура.