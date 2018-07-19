СК возбудил дело после гибели крановщицы на уральском заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы на Серовском заводе ферросплавов, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Как сообщалось ранее, 8 июля произошло ЧП, в результате которого погибла женщина, работавшая машинистом крана металлургического производства.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении следственного комитета.

Отмечается, что инцидент, по версии следствия, произошел в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования.

Сейчас следователи устанавливают конкретное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Также сотрудники ведомства анализируют документацию, касающуюся обеспечения требований безопасности на производстве. Для определения точной причины смерти погибшей женщины проводится судебно-медицинская экспертиза.