В Петербурге сгорел автобус

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автобус сгорел утром в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о возгорании автобуса на проспекте Обуховской обороны, у дома 243 поступило в 7.18 мск.

"Горел автобус по всей площади. В 07.28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города, одиннадцать пассажиров и водитель не пострадали.

Он уточнил, что общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Обстоятельства ЧП выясняются.