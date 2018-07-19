В Алтайском крае пьяный водитель насмерть сбил сотрудника ДПС

БАРНАУЛ, 19 июл — РИА Новости. Пьяный водитель насмерть сбил инспектора ГИБДД в Заринске, который пытался остановить нарушителя, сообщает в четверг СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел накануне поздно вечером.

"Водитель, 18 лет, ехал на автомобиле ВАЗ 2107 в состоянии опьянения. Сотрудник ДПС подал знак остановки. Тогда водитель направил автомобиль на инспектора. Затем нарушитель скрылся. Сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Молодой человек задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").