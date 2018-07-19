В Приамурье эвакуировали застрявшую в горном приюте детскую тургруппу

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели в Приамурье на вертолете Ми-8 эвакуировали в город Зея детскую тургруппу, из-за паводка застрявшую в горном приюте, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В среду спасатели сообщали, что в результате сильных дождей, прошедших в Зейском районе, поднялся уровень воды в реке Эракингра. Это привело к размытию объездной дороги, и поселок Золотая гора остался без транспортного сообщения. В горном приюте "Грозовое плато" недалеко от поселка застряла туристическая группа из четырех взрослых и 13 детей. Туристы не могли отправиться в Зею, за ними вылетел вертолет.

"Всех туристов благополучно вывезли из горного приюта на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в Зею, где они и живут. Всех доставили, все живы и здоровы", — сказал собеседник.