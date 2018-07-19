Глава Серпуховского района Шестун прокомментировал свой перевод в Лефортово

МОСКВА, 19 июл — РИА новости. Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун недоволен своим переводом из СИЗО-5 в столичный изолятор "Лефортово" и считает это актом давления, сообщил РИА новости член ОНК Москвы Михаил Сенкевич, посетивший в среду изолятор вместе с другими членами комиссии.

"Он недоволен переводом и считает это актом давления", — рассказал собеседник агентства. По его словам, Шестуна перевели в Лефортово во вторник вечером, пока он находится в "карантине".

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в ведомство поступило три жалобы от Шестуна, который попросил защитить его избирательные права, так как он хочет участвовать в выборах главы Серпуховского района. По ее словам, Шестун жаловался, что руководство ФСИН якобы препятствует прохождению им ряда процедур.

"Также Шестун пожаловался на недоступность еды из кафе (такая услуга предусмотрена правилами содержания в СИЗО – ред.) и недоволен тем, что когда он находился в изоляторе №5, он приобрел в фонд СИЗО холодильник, тепловизор, увлажнитель воздуха, вентилятор. Естественно, с собой он ничего не повез, также он оплатил доставку продуктов из магазина, это все тоже ушло", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, арестованный обратил внимание членов ОНК на то, что в изоляторе сохраняется проблема с доступностью адвокатов к своим подзащитным, поскольку в Лефортово есть только четыре кабинета для таких встреч.

"Очень трудно с адвокатами, эта проблема давно известна. Четыре кабинета — это очень мало, учитывая, что постояльцы Лефортово в основном знаковые фигуры, имеющие не одного адвоката", — отметил Сенкевич.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей. Суд арестовал Шестуна 14 июня на два месяца.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает. В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.