В Мурманской области проверяют информацию о гуляющем у дороги тигре

МУРМАНСК, 18 июл – РИА Новости. Правоохранители в Мурманской области проверяют информацию о том, что, по словам очевидцев, на границе Апатитского и Мончегорского районов региона якобы был замечен тигр, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Информация о разгуливающем тигре, а также видео, якобы снятое из автомобиля на дороге в Мончегорском или Апатитском районах, появились на портале апатитско-кировского ресурса " Хибинформбюро ". Портал сообщил, что опасное животное заметили автовладельцы, возвращавшиеся в город со стороны трассы "Кола", они же сообщили о хищнике в полицию. Разместившие видео утверждают, что представитель семейства кошачьих бродит неподалёку от пересечения трассы "Кола" с автоподъездом к Апатитам.

Информация из соцсетей поступила в правоохранительные органы, сотрудники которых выдвинулись к месту предполагаемой прогулки тигра.

"Тигра воочию никто не видел. Выехали на место представители правоохранительных органов, посмотрели. Никого не нашли, граждане – никто ничего не видел", — сообщил собеседник агентства.

На поиски тигра выдвинулись и сотрудники мончегорского отдела. "Они проецировали фото на местность. Но там не могут найти даже похожую местность – у Мончегорска такого нет. Пока мнение такое: кому-то стало грустно и кто-то решил пошутить, сделав вброс. Звонков от граждан не было", — добавили в экстренных службах.

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