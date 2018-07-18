В ростовской больнице после отравления в поезде остаются тринадцать детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Тринадцать детей остаются в больнице Ростовской области после отравления в поезде "Москва – Кисловодск", их состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона.

Ранее правоохранители сообщали, что группа детей в количестве 296 человек 12-14 лет следовала от станции "Рязань" до станции "Ростов" в детский оздоровительный лагерь. Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание. Медработники обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции.

"В настоящее время в Веселовской участковой больнице под наблюдением специалистов находятся 13 детей, приехавших из города Рязани на отдых к Азовскому морю", — говорится в сообщении. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Детям в полном объеме проводятся необходимые диагностические и противоэпидемические мероприятия.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".