В Ставропольском крае четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутного такси с микроавтобусом в городе Невинномысск в Ставропольском крае, сообщили в региональном ГУМЧС.

"Днем в среду на улице Матросова в Невинномысске произошло столкновение маршрутного такси "Газель" (маршрут №120) с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, которые доставлены в больницу для обследования", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибших в аварии нет. "В маршрутной "Газели" в момент столкновения вместе с водителем находились девять человек, а в микроавтобусе – три человека", — отметили в ведомстве.