Власти: лагерь под Тверью, где отравились дети, работает в штатном режиме

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Двое отдыхавших в летнем лагере "Романтик" под Тверью детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками отравления и предварительным диагнозом "вирусная инфекция", еще 13 детей лечат амбулаторно, сообщило правительство Тверской области.

Ранее СУ СК по региону сообщило, что в ночь на 18 июля 10 воспитанников лагеря "Романтик" в возрасте от 10 до 12 лет обратились к медикам с признаками отравления. Проводится проверка. Также на месте работают сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, в лагере отобраны пробы готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, взяты смывы с объектов окружающей среды.

Правительство Тверской области информирует, что ситуация в лагере находится под контролем и "предпринимаются все необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности детей". Пострадавшие дети — воспитанники новой смены, которая заехала в лагерь 16 июля.

"Предварительный диагноз, поставленный медиками — вирусная инфекция. Всего в отряде, где зафиксировано обращение детей к врачам, насчитывается 29 человек. Одного ребенка забрали родители по семейным обстоятельствам, без жалоб на состояние здоровья, двое детей госпитализированы в инфекционное отделение детской больницы №2, 13 — выехали с родителями для амбулаторного лечения по месту жительства", — говорится в сообщении.

Еще у 13 детей отряда, а также у остальных ребят, отдыхающих в лагере, признаков отравления не выявлено. Лагерь продолжает работать в штатном режиме, отмечают власти.

"В настоящее время проводятся работы по обследованию персонала лагеря, проверке документов сотрудников, обработка медблока и корпуса, в котором находились дети, обратившиеся за медицинской помощью", — отмечается в сообщении.

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