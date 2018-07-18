В Приамурье детская тургруппа из-за паводка застряла в горном приюте

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Туристическая группа из 17 человек, в числе которых 13 детей, из-за паводка застряла в горном приюте в Приамурье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В результате сильных дождей, прошедших в Зейском районе, поднялся уровень воды в реке Эракингра. Это привело к размытию объездной дороги… Объездная дорога здесь обустроена временно, на период ремонта автомобильного моста. Поселок Золотая гора остался без транспортного сообщения. В горном приюте "Грозовое плато" в 16 километрах от поселка находится туристическая группа, в составе которой 4 взрослых и 13 детей", — говорится в сообщении.

В среду туристы должны были вернуться в Зею, но из-за нарушения транспортного сообщения отправиться они не могут.

Принято решение эвакуировать туристов на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Ми-8 отправился из Благовещенска в Зею, где возьмет на борт спасателей и вылетит в район горного приюта.