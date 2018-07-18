В Якутии выплачивают материальную помощь пострадавшим от паводка

ЯКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, пострадавших от паводка в Якутии, получили материальную помощь из средств республиканского резервного фонда, такие данные были приведены на совещании комиссии по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Врио главы региона Айсен Николаев провел очередное заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка.

По информации исполняющего обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамина Афанасьева, на сегодняшний день план восстановительных работ выполнен на 30%. Более 4 тысяч человек получили материальную помощь за счет средств республиканского резервного фонда.

"Пакет документов по выделению федеральных средств на оказание материальной помощи людям, полностью или частично потерявшим имущество, получил положительное заключение МЧС РФ. В ближайшие дни ожидается выход распоряжения правительства РФ о выделении финансовых средств из резервного фонда", — отметил Афанасьев, слова которого приводит пресс-служба.

В республике по состоянию на утро среды в зоне затопления находятся два населенных пункта, в которых затоплено 27 дворовых территорий, где проживают 113 человек, в том числе 36 детей, говорится в сообщении департамента по надзорной деятельности в области государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.