Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию имущества Захарченко

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил еще четыре кассационных жалобы на конфискацию имущества полковника Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Вынесено еще четыре определения об отказе в передаче жалоб на рассмотрение кассационной инстанции. Отказали в передаче четырех жалоб", — сказала Солопова, отметив, что предстоит принять решение еще по трем жалобам.

Апелляционные жалобы уже были отклонены ранее.

Между тем все это имущество – более 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, в том числе знаменитые горы денег из квартиры сестры полковника – сейчас уже перечислено в государственный бюджет.

Никулинский суд Москвы еще 1 декабря по иску Генпрокуратуры решил обратить в доход государства деньги и недвижимость полковника и его близких. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, но и о множестве квартир, машино-мест и элитных автомобилей.

Намерение изъять имущество до приговора по делу о коррупции адвокаты Захарченко называли "правовым беспределом".

На какие цели будут потрачены деньги, изъятые у полковника, сказать нельзя, поскольку деньги, поступающие в российскую казну, "не окрашиваются". Все обязательства бюджета финансируются с единого счета Федерального казначейства.