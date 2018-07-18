В Москве число происшествий на воде удвоилось из-за жары

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число происшествий на воде в Москве из-за жары удвоилось по сравнению с 2017 годом, но спасателям удалось не допустить увеличения числа утонувших, а также спасти в два раза больше людей, сообщил заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

"С начала купального сезона у нас зафиксировано 56 происшествий на водных объектах, это в два раза больше, чем в прошлом году. Это связано с особым температурным режимом. Показатели по происшествиям почти такие же, как в 2016 году. Нам удалось удержать ситуацию с гибелью на уровне прошлого года. Количество спасенных за летний период более чем в два раза превышает показатель прошлого года", — сказал Волков во время пресс-конференции "Обеспечение безопасности в летний период".

По его словам, гибель людей в Москве на воде происходит в несанкционированных местах купания, в 70% случаев люди находились в нетрезвом состоянии. Всего в этом году утонули 27 человек.

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) московского главка МЧС увеличила за полгода на 36% количество общественных спасательных постов и маршрутов берегового патрулирования.