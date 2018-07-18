В Петербургском озере за вечер утонули три человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Три человека утонули в Санкт-Петербурге за сутки в Верхнем Суздальском озере, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"За минувшие сутки в Санкт-Петербурге утонули три человека. Вечером 17 июля тройная трагедия разыгралась на Верхнем Суздальском озере", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около 20.00 поступило сообщение о том, что в Верхнем Суздальском озере утонул мужчина 1992 года рождения. Прибывшие спасатели извлекли его тело на берег. В это же время спасателям очевидцы сообщили о пропаже мужчины 1974 года, который ушел купаться и не вернулся. Его тело также затем достали из озера.

Спустя пару часов на этом же водоеме трагедия повторилась вновь. Около десяти часов вечера ушел купаться и не вернулся мужчина 1990 года рождения. Его тело достали из водоема водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, добавили в ГУ МЧС.